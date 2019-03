Un barbat s-a urcat beat la volan si a acrosat o masina parcata

Individul avea o alcoolemie de 1,41 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un barbat de 50 de ani s-a urcat beat la volan si a acrosat o masina parcata. Luni noapte, Sectia 2 Politie Rurala Ipotesti a fost sesizata de un barbat de 27 de ani din comuna Bosanci, despre faptul ca, un localnic i-a avariat autoturismul.

Din primele cercetari, politistii deplasati la fata locului au stabilit faptul ca, in timp ce conducea autoturismul in parcarea Caminului Cultural din localitate, un barbat de 50 de ani a efectuat manevra de mers inapoi fara sa se asigure corespunzator, moment in care, a acrosat autoturismul barbatului de 27 de ani parcat in zona. Conducatorul auto de 50 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,41 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".