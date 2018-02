Un barbat s-a urcat beat la volan si a intrat cu masina in gardul unei case, la Campulung Moldovenesc

Barbatul de 69 de ani avea o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un sofer s-a urcat beat la volan si a intrat cu masina in gardul unei case. Luni, in jurul orei 20.25, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Bucovinei din municipiul C-lung Moldovenesc, un localnic de 69 de ani, nu a adaptat viteza intr-o curba deosebit de periculoasa si a parasit partea carosabila, intrand in coliziune cu gardul unui imobil. Din accident, a rezultat ranirea conducatorului auto, care a fost transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,66 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.