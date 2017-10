Barbatul de 62 de ani avea o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un barbat s-a urcat beat si fara permis la volan si a ajuns cu autoutilitara intr-un sant, dupa care s-a oprit in gardul unei locuinte. Accidentul a avut loc sambata seara. In timp ce conducea autoutilitara dinspre catunul Vuliva catre centrul comunei Fratautii Noi, un localnic de 62 de ani, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in santul si gardul unui imobil. Din accident, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto care a fost transportat cu ambulanta la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,60 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.