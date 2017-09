Un barbat s-a urcat fara permis la volan. S-a oprit cu masina in gardul unei locuinte

Barbatul in varsta de 32 de ani, din comuna Comanesti, s-a ales cu dosar penal.

Un barbat fara permis a ajuns cu masina in gardul unei locuinte.O patrula din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Darmanesti, a fost sesizata despre faptul ca, un autoturism a distrus gardul locuintei unui barbat din comuna Comanesti. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, sambata, in jurul orei 12.40, in timp ce conducea autoturismul pe raza comunei Comanesti, pe fondul lipsei de experienta, un localnic de 32 de ani, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in gardul imobilului unui localnic. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.