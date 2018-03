Barbatul de 34 de ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, a fost testat cu elitotestul rezultatul fiind de 1,01 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un barbat s-a urcat mort de beat la volan si a ramas blocat cu masina pe sinele de cale ferata. Disperat, acesta a sunat la 112 si a cerut ajutor. Duminica, in jurul orei 23.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Cuza Voda din localitate, ajungand la trecerea la nivel cu calea ferata, un localnic de 34 de ani a incercat sa evite coliziunea cu un autoturism care circula din sens opus, ocazie cu care, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a derapat, intrand cu roata pe sinele de cale ferata.La fata locului au ajuns politistii. Dupa ce a fost scoasa masina de pe calea ferata, intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,01 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.