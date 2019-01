Un barbat si-a batut cei doi copii. Politistii au emis ordin provizoriu de protectie

Un barbat de 43 de ani, din comuna Sucevita, si-a batut cei doi copii, o tanara de 18 ani si pe fratele ei de 21 de ani. Luni dimineata, fata a sunat la 112 si a anuntat ca tatal ei provoaca scandal la domiciliu. Aceasta locuieste in comuna Sucevita impreuna cu tatal ei, precum si cu fratele ei, mama acestora, fiind plecata la munca in strainatate de mai multe luni.

Luni dimineata, cei doi frati au revenit la domiciliu, dupa ce in noaptea anterioara, au dormit la bunica acestora, din aceeasi localitate, pe fondul unor neintelegeri avute in cursul zilei de duminica cu tatal lor.

In momentul in care au ajuns acasa, tatal acestora a devenit agresiv verbal si a inceput sa-i ameninte.

In cursul zilei de duminica, barbatul l-a lovit cu pumnii in zona capului pe fiul sau, provocandu-i leziuni fizice, a sustras din portmoneul tanarului suma de 100 lei, permisul de conducere si cheile autoturismului, iar fiicei sale i-a sustras dintr-un portmoneu suma de 200 lei si cartea de identitate. De asemenea, barbatul le-a distrus celor doi telefoanele si i-a amenintat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal cu privire la savarsirea infractiunii de "violenta domestica" si a cate doua infractiuni de "amenintare", "distrugere" si "furt". Duminica, tanarul de 21 de ani nu a dorit sa solicite ordin de protectie impotriva tatalui sau, precizand ca va locui impreuna cu sora sa la bunica materna.

In cursul zilei de luni, cei doi frati s-au razgandit si au solicitat protectie impotriva barbatului. Obligatiile agresorului sunt urmatoarele: sa nu intre in contact cu copiii sai, sa pastreze o distanta de 20 de metri fata de acestia, sa nu se deplaseze la locul de munca al fiului sau si la scoala la care merge fiica sa.De asemenea, barbatul nu trebuie sa se apropie de locuinta soacrei sale, unde vor locui victimele.