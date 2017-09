Un barbat si-a gasit sfarsitul inecat dupa ce a ramas impotmolit cu caruta intr-un parau, la Comanesti

Barbatul, necunoscand localitatea Comanesti, s-a ratacit si a intrat cu caruta in paraul Solonet, unde din cauza noroiului, rotile vehiculului s-au impotmolit, fiind aruncat cu capul in apa, ulterior survenind decesul.

Moarte cumplita pentru un barbat de 62 de ani din Poieni-Solca. Acesta a fost gasit inecat in paraul Solonet, din comuna Comanesti. Vineri seara, omul a consumat bauturi alcoolice la un bar din localitate, dupa care, fiind intr-o starea avansata de ebrietate, a plecat cu caruta spre casa. Nu a mai ajuns insa la domiciliu. In noaptea de vineri spre sambata, barbatul necunoscand localitatea Comanesti s-a ratacit si a intrat cu caruta in paraul Solonet, unde din cauza noroiului, rotile vehiculului s-au impotmolit, fiind aruncat cu capul in apa, ulterior survenind decesul. Sambata, in jurul orei 18.00, un barbat care se afla la pescuit, in zona paraului Solonet, pe raza localitatii Comanesti, a vazut caruta respectiva, in care se afla o persoana inecata, cu capul in apa si picioarele in atelaj. Imediat a anuntat politistii. Barbatul inecat a fost scos din caruta, pe corpul acestuia nefiind identificate urme de violenta. Trupul neinsufletit a fost preluat si transportat la morga Spitalului Judetean Suceava in vederea efectuarii necropsiei.