Un barbat si-a luat sotia la bataie dupa ce a gasit-o in casa cu un vecin

Un barbat de 31 de ani, din Vatra Dornei, si-a luat sotia la bataie dupa ce a gasit-o in casa cu un vecin. Politistii au emis ordin de protectie provizoriu. Sambata seara, agresorul s-a intors acasa sub influenta bauturilor alcoolice. Acesta si-a gasit sotia, de 34 de ani, in casa impreuna cu un vecin. Intr-un exces de gelozie barbatul a inceput sa o loveasca pe sotia sa. Aceasta a sunat la 112. Politistii sositi la fata locului au emis ordin de protectie provizoriu, pe o perioada de cinci zile, agresorul avand interdictia de a se apropia la o distanta de zece metri fata de victima. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de violenta in familie.