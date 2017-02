Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a fost calcat de tren, in Gara Burdujeni

Trupul neinsufletit al barbatului a fost ridicat si depus la morga Spitalului Judetean Suceava in vederea efectuarii necropsiei si stabilirea cauzelor exacte ale decesului.

Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a fost calcat de trenul Interregio care circula pe ruta Bucuresti Nord-Vatra Dornei. Accidentul a avut loc, vineri dimineata, in jurul orei 04.30, in gara Burdujeni, din municipiul Suceava. Mecanicul de locomotiva a povestit ca dupa plecarea trenului din gara, la aproximativ 300 metri de aceasta, a observat un barbat care traversa calea ferata. La un moment dat, barbatul respectiv s-a oprit brusc pe calea ferata si a fost surprins si accidentat mortal de locomotiva trenului. Cadavrul a fost ridicat si depus la morga Spitalului Judetean Suceava in vederea efectuarii necropsiei si stabilirea cauzelor exacte ale decesului. Cercetarile in cauza sunt continuate de politistii de la Serviciul Judetean Transporturi Suceava pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.