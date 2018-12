Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a fost strivit de un copac, la Brosteni

Din investigatii s-a stabilit ca barbatul nu era angajat la societatea respectiva si marti era prima sa zi la munca.

Un barbat de 45 de ani, din judetul Neamt, si-a pierdut viata in urma unui accident de munca. El a fost strivit de radacina unui copac. Marti dimineata, acesta s-a deplasat impreuna cu mai multi muncitori pe raza Ocolului Silvic Brosteni pentru a executa lucrari de fasonare. La un moment dat, radacina unui arbore doborat a cazut peste barbat. Muncitorii care se aflau in zona l-au ridicat de la fata locului si l-au transportat cu microbuzul in Brosteni, deoarece in zona respectiva nu este semnal telefonic. Din nefericire cadrele medicale ajunse la fata locului nu au mai putut face nimic pentru barbat.Din investigatii s-a stabilit ca barbatul nu era angajat la societatea respectiva si marti era prima sa zi la munca.

Atat politistii cat si inspectorii din cadrul Inspectoratului teritorial de Munca Suceava fac cercetari in acest caz. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa(moarte suspecta).