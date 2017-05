In autoturism erau tigari in valoare de 32.800 lei.

Un barbat si-a transformat masina in depozit de tigari de contrabanda. Miercuri, in baza unor date conform carora la domiciliul unei persoane este depozitata o cantitate de tigari de contrabanda, un echipaj al politiei de frontiera de la sectorul PF Vicovu de Sus s-a deplasat, in jurul orei 11.30, la imobilul respectiv. Oamenii legii au gasit in curtea locuintei un autoturism parcat in care au fost observate mai multe colete cu tigari.Proprietarul imobilului, un cetatean roman in varsta de 48 ani, a predat de bunavoie tigarile oamenilor legii, care, impreuna cu autoturismul, au fost duse la sediul sectorului in vederea continuarii cercetarilor. In urma inventarierii tigarilor a rezultat cantitatea de 2.978 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de 32.800 lei.Autoturismul folosit la transportul tigarilor a fost indisponibilizat, intreaga cantitate de tigari a fost ridicata in vederea confiscarii, iar in cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.