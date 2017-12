Un barbat si fiii sai au fost arestati dupa ce au batut cu bestialitate un barbat din Ostra

Dupa agresiune victima a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta unde a fost supusa unor interventii chirurgicale complexe.

Un tata si fiii sai au fost arestati dupa ce au batut cu bestialitate un barbat din Ostra. Agresiunea a avut loc in data de 5 noiembrie, in jurul orei 21.00, pe raza comunei Ostra. Dumitru-Dorel Cocirdan, de 47 de ani si fiii acestuia, Ionut Andrei Cocirdan, de 21 de ani si Valentin Bogdan Cocirdan, de 19 ani, toti din comuna Ostra, l-au batut cu bestialitate pe Gavrilut Flocea, de 39 de ani, din comuna Ostra. Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de agresori cercetati pentru comiterea infractiunii de tentativa la omor. Marti s-a dispus retinerea agresorilor pe o perioada de 24 de ore si s-a solicitat Tribunalului Suceava arestarea preventiva a acestora pentru o perioada de 30 de zile. Din probatoriul administrat in cauza a rezultat ca in data de 5 noiembrie Dumitru Dorel Cocirdan(inarmat cu o ranga), Ionut Andrei Cocirdan(inarmat cu o ranga) si Valentin Bogdan Cocirdan(avand asupra sa un topor), fara a purta vreo discutie cu Gavrilut Flocea, care era in trecere prin fata locuintei lor, s-au napustit asupra acestuia si i-au aplicat multiple lovituri cu corpurile contondente aflate asupra lor. Cei trei agresori l-au lovit barbat. in zona cranio-cerebrala, iar dupa ce victima s-a prabusit intr-un sant de la marginea drumului au continuat sa-i aplice multiple lovituri peste tot corpul. Dupa agresiune persoana vatamata a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou" Suceava, unde a fost supusa unor interventii chirurgicale complexe. Instanta de judecata a admis propunerea Parchetului, emitand pe numele inculpatilor mandate de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.