Un barbat si o femeie au furat doua telefoane mobile chiar de sub nasul vanzatorului, in municipiul Suceava

Politistii fac cercetari pentru identificarea autorilor si recuperarea prejudiciului, estimat la circa 6.500 lei.

Un barbat si o femeie au furat doua telefoane mobile chiar de sub nasul vanzatorului. Politia municipiului Suceava a fost sesizata prin "S.N.U.A.U 112", de un localnic de 37 de ani, despre faptul ca, in cursul zilei de duminica, persoane necunoscute i-au furat doua telefoane mobile. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, duminica, in jurul orei 20.00, in urma postarii pe un site a unui anunt de vanzare a trei telefoane mobile, victima s-a intalnit pe strada Marasesti, in zona blocului unde locuieste, cu o femeie si un barbat, care se aflau in interiorul unei masini si care erau interesati sa le achizitioneze. La um moment dat, cei doi au plecat in tromba cu autoturismul, avand asupra lor, doua din cele trei telefoane mobile. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, cercetarile fiind continuate pentru identificarea autorilor si recuperarea prejudiciului, estimat la circa 6.500 lei.