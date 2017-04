Un barbat urmarit national a fost depistat si retinut de politisti, la Vicovu de Sus

In baza mandatelor, barbatul a fost escortat si incarcerat in Penitenciarul Botosani.

Politistii Serviciului Investigatii Criminale Suceava si ai Politiei orasului Vicovu de Sus l-au identificat, marti, in jurul orei 15.00, la domiciliu pe un barbat de 48 de ani din orasul Vicovu de Sus, urmarit national din 26 februarie 2015. Pe numele acestuia erau emise trei mandate de executare a pedepsei inchisorii: din 24 februarie 2015, emis de Judecatoria Bacau, prin care, a fost condamnat la un an inchisoare pentru comiterea infractiunii de "contrabanda", din19 februarie 2016, emis de Judecatoria Radauti, prin care, a fost condamnat la doi ani, patru luni si 19 zile inchisoare pentru comiterea infractiunilor de "procurarea unui document administrativ fals", "conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere" si "uz de fals" si mandatul din 31 mai 2016, emis de Tribunalul Calarasi, prin care, a fost condamnat doi ani si opt luni inchisoare pentru comiterea infractiunilor de "evaziune fiscala" si "contrabanda". In baza mandatelor, barbatul a fost escortat si incarcerat in Penitenciarul Botosani.