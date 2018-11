Un batran a mancat otrava de soareci pe post de dulciuri

Un barbat de 81 de ani, din comuna Vadu Moldovei, a ajuns la spital dupa ce mancat otrava pentru soareci. Ginerele acestuia i-a adus batranului in cursul zilei de marti mai multe pliculete cu otrava pentru soareci. Din cauza varstei inaintate, acesta nu a inteles la ce folosesc plicurile respective. Batranul a crezut ca sunt dulciuri si le-a pus in frigider. Ulterior, marti seara a mancat doua plicuri, iar miercuri dimineata a mai consumat doua.

Miercuri seara, ginerele acestuia a venit in vizita la el si a aflat ca barbatul a consumat otrava, motiv pentru care l-a transportat la Spitalul Municipal Falticeni, cu toate ca acesta nu acuza dureri sau stari de rau.

Ulterior, batranul a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava, pentru efectuarea de investigatii medicale mai amanuntite.