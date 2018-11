Un batran a murit dupa ce a fost luat in coarne de o bovina

Un barbat de 85 de ani, din comuna Bogdanesti, a murit dupa ce a fost luat in coarne de o bovina. Incidentul s-a petrecut in cursul zilei de joi. Batranul in timp ce se deplasa pe un teren agricol din satul Bogdanesti a fost surprins si lovit in mod repetat cu capul si cu coarnele de o bovina, care era la pascut pe acel teren, fiind priponita si legata cu un lant. Cativa participanti la trafic au vazut toata scena si au sarit imediat in ajutorul batranului. Acestia au inlaturat animalul si au acordat primul ajutor victimei dupa care au sunat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj medical si barbatul a fost transportat la Spitalul Municipal Falticeni. Din nefericire, cateva ore mai tarziu batranul a murit in unitatea medicala, din cauza leziunilor suferite. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infracitunea de ucidere din culpa.