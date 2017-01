Un batran de 83 de ani din Campulung Moldovenesc a incercat sa fuga de politisti, dupa ce a fost prins facand taximetrie ilegala FOTO

Barbatul a fost amendat in repetate randuri pentru taximetrie ilegala.

Un echipaj rutier din cadrul Compartimentului Rutier Politia Municipiului Campulung Moldovenesc, joi, ora 08.30, in timp ce isi desfasura atributiunile de serviciu pe strada Calea Bucovinei din municipiul Campulung Moldovenesc, a oprit pentru control autoturismul condus de un barbat de 83 de ani, din comuna Frumosu. Cu ocazia controlului, s-a constatat ca batranul efectua transport de persoane contra cost fara sa detina autorizatie de taxi valabila, avand ca pasageri in autoturism trei persoane care au declarat ca achita cursa. Avand in vedere ca barbatul a mai fost depistat efectuand transport de persoane contracost, existand si mai multe reclamatii inregistrate la nivelul subunitatii de politie in acest sens, s-a procedat la sanctionarea contraventionala a acestuia precum si la dispunerea suspendarii dreptului de utilizare a autoturismului pentru sase luni. In timpul intocmirii documentelor de constatare, barbatul a incercat sa plece cu tot cu autoturism de la locul faptei, fiind blocat cu autospeciala politiei, motiv pentru care a fost sanctionat contraventional cu amenda si retinerea permisului de conducere, pentru nerespectarea dispozitiei politistului rutier de a astepta la volanul masinii sale intocmirea documentelor de constatare.Dupa intocmirea proceselor verbale de contraventie si a documentelor de retinere a permisului de conducere ÅŸi certificatului de inmatriculare, s-a procedat si la ridicarea si indisponibilizarea placutelor cu numerele de inmatriculare.