Un batran de 90 de ani a murit inecat in fantana din curtea casei, la Mazanaesti

Trupul neinsufletit al batranului a fost transportat la Spitalul Orasenesc Gura Humorului in vederea efectuarii necropsiei.

Un batran de 90 de ani din satul Mazanaesti, comuna Dragoiesti, a murit inecat in fantana din curtea locuintei. Luni, in jurul orei 09.00, o ruda care avea grija de barbat a venit la casa acestuia. Vazand ca acesta nu se afla in locuinta l-a cautat si l-a gasit inecat in fantana din spatele locuintei. Trupul neinsufletit al batranului a fost transportat la Spitalul Orasenesc Gura Humorului in vederea efectuarii necropsiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul infractiunii de ucidere din culpa.