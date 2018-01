Bratran din Adancata, gasit inghetat in propria casa si muscat de sobolani VIDEO

Batranul a fost internat la Terapie Intensiva, unde primeste tratament si este monitorizat de medici.

Caz socant in localitatea Adancata. Un barbat de 71 de ani a inghetat in propria casa, el locuind in conditii deplorabile. Batranul a fost adus la Spitalul Judetean Suceava in soc hipotermic si cu degeraturi dupa ce a stat in frig, in propria locuinta. Cand a ajuns la Urgentele Spitalului Judetean Suceava, batranul avea o temperatura de doar 26 de grade Celsius. El locuieste singur intr-o casa cu geamurile sparte si neincalzita, in conditii greu de imaginat. Batranul inconstient avea si muscaturi de sobolan pe corp, inclusiv in zona intima. Cadrele care au intervenit la caz au ramas socate de faptul ca in camera in care zacea pacientul erau turturi pe pereti si de mizeria din interior. Acesta este pensionar si este in grija unei rude, spun localnicii. Ruda respectiva insa trece rar pe la casa batranului si ii ridica pensia. Asa se face ca barbatul a juns in stare deplorabila la spital, cu degeraturi la picioare si foarte murdar dupa ce unul din vecini a trecut pe la casa lui, intamplator si apoi a sunat la 112(vezi declaratii vecini). Batranul a fost internat la Terapie Intensiva, unde primeste tratament si este monitorizat de medici(vezi declaratie Liviu Carlan, sef UPU Suceava). Acestia spun insa ca eforturile lor sunt zadarnice daca pacientul se intoarce acasa si continua sa locuiasca in aceleasi conditii.Culmea, casa batranului se afla peste drum de Primaria Adancata, dar asistentul social se pare ca nu a sesizat nimic in neregula.