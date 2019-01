Un batran din Bosanci a ajuns la spital cu arsuri, dupa ce si-a dat foc la haine

Un barbat de 84 de ani, din comuna Bosanci, a ajuns cu arsuri la Spitalul Judetean Suceava, dupa ce si-a dat foc la haine. Batranul, care in urma cu cateva luni a suferit un accident vascular cerebral in urma caruia a ramas cu pareza pe partea stanga, locuia impreuna cu fiica vitrega, care avea grija de el.Barbatul a fost diagnosticat si cu dementa. Luni dimineata, femeia a auzit strigate din camera barbatului, iar cand a mers la acesta l-a gasit in camera cu hainele arzand, batranul dandu-si foc la pantaloni cu un aprinzator de aragaz. Acesta a suferit arsuri la nivelul picioarelor si a fost transportat cu ambulanta la spital. In unitatea medicala barbatul a fost diagnosticat cu arsuri de gradele II si III la nivelul membrelor inferioare.