Barbatul de 84 de ani a mai fost amendat in trecut pentru acelasi lucru.

Un batran din Frumosu a fost amendat dupa ce a fost prins de politisti transportand ilegal persoane. Miercuri dimineata, ora 08.20, o patrula din cadrul Sectiei 14 Politie Rurala Vama, a oprit pentru control la intersectia DN 17, cu DJ 176, autoturismul condus de un barbat de 84 de ani, din comuna Frumosu, in interiorul caruia se aflau trei persoane, care au declarat faptul ca barbatul ii transporta din comuna Frumosu in municipiul Campulung Moldovenesc, in schimbul unor sume de bani. Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional, fiind dispuse si masuri complementare, respectiv retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare a autoturismului, in vederea suspendarii dreptului de circulatie pentru o perioada de sase luni. Marti, Serviciul Rutier Suceava a organizat o actiune pe raza judetului pentru verificarea in trafic a respectarii legalitatii transportului public de persoane, la care au fost cooptate si formatiunile rutiere din cadrul politiilor municipale si orasenesti. Au fost aplicate 76 sanctiuni contraventionale, in valoare de 34.480 lei. Politistii au retinut doua permise de conducere si cinci certificate de inmatriculare.