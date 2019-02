Un batran din Izvoarele Sucevei a fost gasit mort in gradina sa

Un barbat de 85 de ani, din comuna Izvoarele Sucevei, a fost gasit mort in gradina sa. Descoperirea macabra a fost facuta de catre un vecin, care il ajuta in gospodarie. Miercuri dimineata, vecinul a venit la batran, iar in momentul in care a vazut ca acesta nu este in casa, l-a cautat prin jurul casei, gasindu-l mort intr-un rachitis. Barbatul a sunat la 112 si la fata locului a ajuns un echipaj medical, care a constat ca batranul era decedat de circa doua zile. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga in vederea efectuarii nercorpsiei si stabilirii cauzelor producerii decesului. Politistii au luat legatura cu fiul persoanei decedate care a declarat ca tatal sau nu are medic de familie, fiind cunoscut ca epileptic si consumator de bauturi alcoolice.