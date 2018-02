Cauza probabila de izbucnire a flacarilor a fost un scurtcircuit produs la instalatia electrica cu improvizatii.

Un batran din Vatra Moldovitei a murit carbonizat in incendiul care i-a cuprins locuinta. Militarii Detasamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Vatra Moldovitei, au intervenit, joi in jurul orei 13.00, cu doua autospeciale si o ambulanta SMURD pentru localizarea unui incendiu izbucnit la o locuinta particulara din comuna Vatra Moldovitei. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta in interiorul dormitorului, cu degajari mari de fum, si exista pericolul de propagare a flacarilor la intreaga locuinta(P+1) si la anexele gospodaresti. Din nefericire, in interiorul camerei incendiate, militarii au gasit trupul neinsufletit al proprietarului, un barbat in varsta de 75 de ani. Au ars obiecte de mobilier, aparatura electrocasnica, materiale textile si alte bunuri. Cauza probabila de izbucnire a flacarilor a fost un scurtcircuit produs la instalatia electrica cu improvizatii. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ doua ore, iar pompierii au salvat casa de locuit si anexele gospodaresti.