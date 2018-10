Un batran s-a aruncat de la etajul intai al Caminului pentru Persoane Varstnice Solca

Un batran de 78 de ani, din comuna Vama, s-a aruncat de la etajul intai al Caminului pentru Persoane Varstnice Solca. Barbatul, care era internat in caminul de batrani, a fost gasit mort in fata scarilor de acces, sambata dimineata. Acesta a fost internat in centrul pentru persoane varstnice de catre fiul sau in data de 3 octombrie. Sambata dimineata, in jurul orei 05.30, acesta s-a aruncat de la geamul camerei unde era internat. Potrivit ingrijitorilor centrului, batranul a fost internat in repetate randuri la Spitalul de Psihiatrie din Campulung Moldovenesc. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzelor producerii decesului. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de ucidere din culpa.