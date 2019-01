Un batran si-a pierdut viata dupa ce a cazut de la inaltime. Acesta curata zapada de pe acoperisul casei

Un barbat de 77 de ani, din orasul Salcea, si-a pierdut viata dupa ce a cazut de la inaltime. Tragedia s-a petrecut vineri seara. Batranul a fost gasit inconstient, langa casa, intins pe zapada. Rudele au sunat imediat la 112 si la fata locului a ajuns un echipaj medical, care a transportat victima la spital. Din nefericire aceasta a murit in unitatea medicala. Rudele au declarat ca batranul s-a urcat pe acoperisul casei pentru a da jos zapada, moment in care scara a alunecat, acesta cazand de la o inaltime de aproximativ trei metri, lovindu-se in zona capului. Politistii efectueaza in cauza cercetari sub aspectul infractiunii de ucidere din culpa.