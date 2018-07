Un bebelus de doua saptamani a fost gasit fara suflare chiar de mama sa

Moarte suspecta in municipiul Suceava. Un bebelus in varsta de doar doua saptamani a fost gasit fara suflare chiar de mama sa. Miercuri dimineata, in timp ce se afla la domiciliu, femeia a constatat ca fiul sau de doua saptamani, nu mai respira. Aceasta si-a alertat imediat sotul, care se afla la domiciliu. Speriat, barbatul a sunat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj SMURD. Cadrele medicale care au intervenit la locul solicitarii au inceput manevrele de resuscitare, acestea fiind continuate si in spital. In ciuda eforturilor medicilor, dupa aproximativ o ora, a fost declarat decesul micutului, diagnosticul fiind "stop cardio respirator fara raspuns la manevrele de resuscitare". Trupul neinsufletit al baietelului a fost transportat la morga Spitalului Judetean Suceava pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cauzei mortii. Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru moarte suspecta.