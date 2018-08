Un biciclist a ajuns in stare grava la spital dupa a intrat intr-un podet

Un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna Vicovu de Jos, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a intrat cu bicicleta intr-un podet. In noaptea de marti spre miercuri, barbatul in timp ce se deplasa cu bicicleta pe D.N. 2 E din directia comuna Voitinel catre comuna Vicovu de Jos in panta, in apropierea unui imobil, a pierdut controlul directiei de mers, a parasit carosabilul si a acrosat un cap de podet. In urma impactului biciclistul a cazut pe o suprafata de beton suferind leziuni la nivelul capului. Miercuri dimineata acesta a fost gasit in stare de inconstienta. Langa bicicleta barbatului a fost gasita si o sticla de bautura, acesta fiind cunoscut ca si consumator de bauturi alcoolice.La fata locului a ajuns un echipaj al ambulantei, care l-a preluat si transportat pe acesta la spital.