Un biciclist a fost acrosat de masina unei soferite, la Dumbraveni

Un biciclist a fost acrosat de masina unei soferite.Joi, ora 18.50, in timp ce conducea autoturismul pe DC 65, in apropierea intersectiei cu DN 29, din comuna Dumbraveni, o tanara de 22 de ani din comuna Veresti, a efectuat o manevra de depasire si a lovit un barbat de 32 de ani din Dumbraveni, care se deplasa cu bicicleta in aceeasi directie de mers. In urma impactului, a rezultat ranirea biciclistului, care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, acesteia si victimei li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.