Un biciclist a fost grav ranit dupa ce a fost lovit de un autoturism condus de un sofer beat, la Hantesti

Un biciclist a fost grav ranit dupa ce a fost lovit de un autoturism condus de un sofer beat. Duminica, in jurul orei 15.00, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 208D, in localitatea Hantesti, pe fondul neadaptarii vitezei, un barbat de 60 de ani din municipiul Suceava a patruns pe sensul opus si a intrat in coliziune cu un biciclist care se deplasa regulamentar pe partea dreapta a drumului. Din accident, a rezultat ranirea grava a biciclistului, un localnic de 68 de ani, care a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.