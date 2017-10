Un biciclist de 80 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost acrosat de un autoturism, in municipiul Suceava

Victima a fost transportata cu ambulanta la Spitalul Judetean Suceava.

Un biciclist de 80 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost acrosat de un autoturism. Joi dimineata, in timp ce conducea autoturismul pe strada Gheorghe Doja, din municipiul Suceava, pe fondul nepastrarii distantei regulamentare in mers, un localnic de 56 de ani, a acrosat, bicicleta condusa in fata sa de un barbat de 80 de ani, din localitate. In urma impactului, biciclistul s-a dezechilibrat si a cazut pe partea carosabila, suferind leziuni. Victima a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Conducatorul auto si biciclistul au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, conducatorului auto i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.