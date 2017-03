Un botosanean a fost prins de politisti in timp ce se plimba cu o bicicleta furata

Bicicleta apartine unei femei din municipiul Radauti.

Un botosanean a fost prins in timp ce se plimba cu o bicicleta furata. Sambata, ora 03.20, in timp ce efectua activitati de patrulare pe raza municipiului Radauti, un echipaj mixt politie-jandarmi, a oprit pentru legitimare si control, un barbat de 43 de ani din judetul Botosani, ce se deplasa pe langa o bicicleta. In urma verificarilor, politistii au constatat faptul ca, bicicleta in valoare de circa 600 lei, a fost sustrasa in cursul noptii, din curtea unui imobil de pe raza municipiului Radauti, unde domiciliaza o femeie de 39 de ani. Bicicleta a fost ridicata si depozitata la sediul politiei pentru cercetari, urmand sa fie restituita partii vatamate, ce nu a putut fi contactata. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, ce va fi solutionat procedural.