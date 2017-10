Un botosanean beat si fara permis s-a rasturnat cu masina langa calea ferata, la Dumbraveni FOTO

Dupa producerea accidentului tanarul a abandonat masina si s-a intors a doua zi dimineata.

Un tanar beat si fara permis s-a rasturnat cu masina langa calea ferata. Acesta a abandonat autoturismul si s-a intors a doua zi la locul accidentului. Luni dimineata, in timpul executarii sarcinilor de serviciu, o patrula din cadrul Politiei Orasului Salcea a identificat in afara partii carosabile a DN 29, la iesirea din comuna Dumbraveni, un autoturism rasturnat, iar langa acesta trei barbati de 21, 24 si 50 de ani, toti din judetul Botosani. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, in seara zilei de duminica, in jurul orei 22.00, tanarul de 21 de ani aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a luat autoturismul apartinand mamei sale, fara acceptul acesteia si l-a condus pe drumurile publice cu intentia de a-l spala in comuna Dumbraveni. La un moment dat acesta a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a rasturnat langa calea ferata, dupa care, a parasit locul accidentului.Tanarul de 21 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,24 mg/l alcool pur in aerul expirat.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. "In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, proprietarul autoturismului o femeie de 47 de ani din judetul Botosani, nedorind sa formuleze plangere sub aspectul savarsirii de catre fiul ei a infractiunii de furt in scop de folosinta, cauza urmand sa fie solutionata procedural", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.