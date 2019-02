Un botosanean condamnat la inchisoare a fost prins de politistii suceveni la o stana din Siminicea

Botosanean ridicat de la o stana si incarcerat. Joi, in jurul orei 13.00, Politia orasului Salcea a primit spre aplicare mandatul de executare a pedepsei inchisorii din 29 ianuarie, emis de Judecatoria Botosani, fata de un barbat de 35 de ani, din judetul Botosani, condamnat la doi ani de inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.

In urma activitatilor investigativ desfasurate de politisti, barbatul a fost identificat la o stana de pe raza comunei Siminicea.

Barbatul care figura urmarit de I.P.J. Botosani din 30 ianuarie, a fost retinut, escortat si incarcerat in Penitenciarul Botosani.