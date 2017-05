Un botosanean eliberat conditionat a fost arestat din nou dupa ce a violat si talharit o batrana, la Gura Humoruluii

Barbatul a fost eliberat conditionat la inceputul acestui an, dupa ce a fost condamnat la 13 ani de inchisoare pentru omor. Vineri, individul a fost prezentat judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Gura Humorului cu propunere de arestare preventiva, care a fost admisa, fiind emis mandatul de arestare preventiva pentru 30 zile.

Un batosanean eliberat conditionat a fost arestat din nou dupa ce a violat si talharit o batrana.Individul a fost eliberat conditionat la inceputul acestui an, dupa ce a fost condamnat la 13 ani de inchisoare pentru omor.Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Gura Humorului au dispus vineri punerea in miscare a actiunii penale fata de Cezar Marcel Ciridariu sub aspectul savarsirii infractiunilor de talharie si viol. Din probatoriul administrat pana la acest moment a reiesit faptul ca in noaptea de 11 spre 12 mai, in jurul orelor 23,00, Cezar Marcel Ciridariu, de 35 de ani, domiciliat in comuna Baluseni, judetul Botosani, cioban la o stana din Gura Humorului, a venit la locuinta unei femei, in varsta de 88 de ani, aducandu-i o sticla de lapte. La solicitarea barbatului de a-i plati laptele, batrana s-a dus intr-o alta camera, unde avea banii, fiind urmarita indeaproape de acesta. In camera respectiva, barbatul a prins-o de piept pe femeie, a trantit-o pe pat, i-a bagat o haina in gura, i-a acoperit capul cu niste toale, cerandu-i sa-i dea banii primiti de la o fiica a ei plecata in strainatate, timp in care a lovit-o in zona toracica. Victima a reusit sa-si elibereze gura si i-a spus agresorului ca nu are bani, motiv pentru care acesta a cautat in poseta acesteia, unde a gasit 130 de lei, insusindu-si banii. A insistat ulterior ca femeia sa-i dea banii primiti de la fiica sa, insa aceasta i-a spus ca nu mai are nici un ban. Barbatul a inceput sa o loveasca din nou in zona toracelui, a rupt hainele de pe ea, a tinut-o cu capul in jos pentru a o determina sa-i dea banii. Vazand ca nu poate obtine alte sume de bani, agresorul s-a dezbracat de haine si profitand de lipsa de forta a batranei a intretinut un raport sexual normal cu aceasta, dupa care a parasit imobilul. Anterior, Cezar Marcel Ciridariu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni de omor la pedeapsa de 13 ani inchisoare, fiind eliberat conditionat la data de 31 ianuarie 2017. Vineri, individul a fost prezentat judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Gura Humorului cu propunere de arestare preventiva, care a fost admisa, fiind emis mandatul de arestare preventiva pentru 30 zile.