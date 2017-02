Un botosanean s-a izbit cu masina in platforma unei autoutilitare, din cauza vitezei

Soferul a pierdut controlul asupra directiei de mers din cauza neadaptarii vitezei la carosabilul umed si a conditiilor de ceata densa.

Un botosanean s-a izbit cu masina in platforma unuei autoutilitare, din cauza vitezei. Joi, in jurul orei 06.00, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2, in localitatea Oniceni, comuna Forasti, din cauza neadaptarii vitezei la carosabilul umed si a conditiilor de ceata densa, un tanar de 27 de ani, din judetul Botosani, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu platforma tractata de autoutilitara condusa de un barbat de 41 de ani, din judetul Vaslui. Din accident, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto de 27 de ani. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.