Un bucurestean a murit in timp ce se afla in concediu, la Saru Dornei

Trupul neinsufletit al barbatului a fost depus la morga Spitalului Vatra Dornei in vederea efectuarii necropsiei.

Un barbat a murit in timp ce sa afla in concediu. Pe data de 1 iunie, turistul de 61 de ani, din municipiul Bucuresti, a venit in vacanta pe raza localitatii Saru Dornei, impreuna cu sotia si mai multi prieteni. Acestia s-au cazat la o pensiune de pe raza localitatii. Sambata, in jurul orei 18.00, barbatul a mers in camera pentru a se odihni. In jurul orei 19.00, sotia barbatului a urcat in camera sa-l cheme la masa si a constatat ca acesta nu mai are semne vitale. Imediat femeia a sunat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj medical din cadrul Serviciului de Ambulanta Vatra Dornei. Din nefericire barbatul nu a mai putut fi salvat, fiind constatat decesul. Trupul neinsufletit al barbatului a fost depus la morga Spitalului Vatra Dornei in vederea efectuarii necropsiei.