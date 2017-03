Un buzoian a incercat sa-si dea alta identitate, dupa ce a fost prins de politisti la volan fara permis

Barbatul de 55 de ani s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "fals privind identitatea", ce va fi solutionat procedural.

Un buzoian a incercat sa-si dea alta identitate, dupa ce a fost prins de politisti fara permis la volan. Joi, in jurul orei 15.00, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava, a oprit pentru control pe DN 17, in comuna Vama, autoturismul condus de un barbat de 55 de ani, din judetul Buzau, care, initial, a declarat date false privind identitatea sa. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "fals privind identitatea", ce va fi solutionat procedural.