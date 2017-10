Un camion cu animale s-a rasturnat in Pasul Tihuta. Mai multe bovine au pierit FOTO

Accident rutier in noaptea de vineri spre sambata in Pasul Tihuta, in apropiere de localitatea Poiana Stampei. Un camion care transporta animale s-a rasturnat. In urma accidentului soferul a fost ranit. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Vatra Dornei. Pompierii militari si lucratorii SVSU Poiana Stampei au intervenit pentru evacuarea animalelor. La fata locului a fost prezent si un medic veterinar. Din 26 de bovine, 10 au pierit, iar patru au fost ranite. Politistii au venit la fata locului pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul.