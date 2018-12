Un camion cu lemne si doua masini s-au ciocnit la Ilisesti. 11 persoane au fost implicate VEZI IMAGINI

Accident rutier, la Ilisesti, pe DN17, joi seara. Un camion incarcat cu lemne si doua autoturisme s-au ciocnit in trafic, pe ninsoare si pe fondul unui carosabil ud. In total 11 persoane au fost implicate in accident, cate 5 din fiecare autoturism si soferul camionului. Doi copii, de 7 si 10 ani, au fost raniti si au fost transportati de urgenta la Spitalul Judetean Suceava. Starea lor nu este grava, spun medicii. La fata locului au intervenit pompierii de la ISU Suceava cu o autospeciala de descarcerare si doua ambulante SMURD. Politistii fac cercetari la fata locului pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut accidentul. Vom reveni cu informatii!