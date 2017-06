Un candidat la Evaluarea Nationala va sustine examenul prin dictare pentru ca are o mana in ghips

Elevul va sustine examenul in conditii speciale, adica intr-o sala separata, sub supraveghere audio-video, cu asistenta iar profesorul care va scrie dupa dictare este de alta specialitate.

Un candidat din judetul Suceava de la Examenul de Evaluare Nationala pentru absolventii de clasa a 8–VIII a va sustine examenul in conditii speciale din cauze medicale. Elevul are o mana in ghips si va sustine probele prin dictare. Este vorba despre un candidat de la Liceul Tehnologic Mihai Eminescu din Dumbraveni. Adjunctul ISJ Suceava, Gabriela Scutaru, ne-a declarat ca este un caz special, medical. S-a depus o cerere la Comisia Judeteana de organizare a examenului, insotita de documente medicale iar cererea a fost aprobata. Elevul va sustine examenul in conditii speciale, adica intr-o sala separata, sub supraveghere audio-video, cu asistenta iar profesorul care va scrie dupa dictare este de alta specialitate. La Evaluarea Nationala, examen care debuteaza pe 19 iunie, cu proba la limba și literatura Romana, s-au inscris in judetul Suceava 6.181 de elevi din totalul de 7.473 care au finalizat cursurile clasei a 8-VIII-a.