Un condamnat la inchisoare care fugea de executarea pedepsei, prins de politisti dupa ce furat dintr-un supermarket din municipiul Suceava

Un individ dat in urmarire pentru ca avea de ispasit pedeapsa cu inchisoare pentru inselaciune a fost prins intamplator, dupa ce a furat alimente dintr-un magazin din Suceava. Marti seara, polițistii au fost sesizati despre faptul ca la un supermarket de pe bulevardul George Enescu din municipiul Suceava a fost depistat un barbat care a sustras mai multe bunuri. Polițistii s-au deplasat la fața locului si l-au identificat pe barbat, in persoana lui Damaschin Daniel, de 40 de ani, din municipiul Galaţi. Acesta a luat de pe rafturi mai multe bucați de cascaval si salam de Sibiu, produse pe care le-a introdus apoi in ghiozdanul sau. Dupa aceea barbatul s-a indreptat catre iesirea din magazin ca si cum nu ar fi luat nimic, a trecut de casele de marcat fara sa achite vreun produs si a fost oprit de catre o angajata la iesirea din magazin. Femeia a sunat la 112 in final si a cerut ajutor. Bunurile, in valoare de 148,31 lei au fost recuperate integral de polițisti iar barbatul a fost ridicat si dus la Poliție. Ulterior, dupa verificari si dupa ce s-a luat legatura cu dispeceratul I.P.J. Galaţi, polițistii suceveni au aflat ca exista un mandat de incarcerare pe numele lui Damaschin Daniel. Acesta a fost condamnat la puscarie pentru niste inselaciuni facute in județul Bacau si era cautat pentru a-si ispasi pedeapsa. Barbatul a fost preluat de o escorta din cadrul I.P.J. Suceava si incarcerat in Penitenciarul Botosani. El s-a ales cu un nou dosar penal, pentru savarsirea infracţiunii de furt.