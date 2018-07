Un consilier local din Radauti a murit intr-un accident rutier in judetul Iasi VIDEO

Un consilier local din cadrul Consiliului Local Radauti a decedat intr-un accident rutier in judetul Iasi. Tragedia a avut loc marti dupa-amiaza in localitatea Sarca. Emanuel Mitric, de 28 de ani, si-a pierdut viata dupa ce autoturismul condus de acesta a intrat in coliziune cu un autocar. Accidentul a avut loc dupa ce radauteanul a intrat pe contrasens si a lovit un microbuz, ricosand, ulterior, in autocar. In momentul producerii accidentului, Emanuel Mitric era singur in autoturismul Renault Megan. In autocar se aflau 15 persoane si in microbuz noua pasageri plus soferul. In urma impactului foarte puternic radauteanul a murit pe loc. Din autocar o singura persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale. Autocarul avea numere de inmatriculare de Republica Moldova. Emanuel Mitric era consilier local din partea PMP in cadrul Consiliului Local Radauti. Acesta a fost ales recent vicepresedinte al Organizatiei Nationale de Tineret a PMP. (sursa video Ziarul de Iasi).