Un contrabandist de tigari a avariat cu un TAF doua autospeciale de pompieri, dupa care a trecut cu utilajul peste un gard si o motocicleta. Incidentul s-a petrecut pe raza localitatii Izvoarele Sucevei. In utilajul forestier politistii au descoperit tigari de contrabanda in valoare de aproape 29.000 lei. Marti, in jurul orei 22.00, o patrula din cadrul Sectiei 11 Politie Rurala Pojorata, s-a sesizat despre faptul ca un utilaj forestier tip TAF, a demarat cu viteza dinspre satul Izvoarele Sucevei, catre comuna Carlibaba si a acrosat doua autospeciale ale pompierilor care interveneau la stingerea unui incendiu, dupa care, conducatorul vehiculului si-a continuat deplasarea, trecand peste un gard si peste un motociclu parcat.Politistii au procedat la urmarirea utilajului cu autospeciala din dotare aproximativ 2-3 km, conducatorul auto fiind somat sa opreasca (inclusiv ca se va folosi armamentul din dotare), ocazie cu care, tanarul de la volan, a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a izbit intr-un copac de pe malul raului Izvor, dupa care a coborat si a fugit in padure. Pentru sprijin a fost solicitata o patrula a politiei de frontiera. In urma verificarii interiorului utilajului forestier, politistii au identificat 2.488 de pachete cu tigari de contrabanda cu timbru de proveninta ucraineana, o placuta de inregistrare auto si alte bunuri. Tigarile in valoare de circa 28.730 lei au fost confiscate, iar utilajul forestier in valoare de circa 100.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul politiei de frontiera. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca utilajul forestier a fost condus de un tanar de 18 ani, din comuna Izvoarele Sucevei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "contrabanda" si "distrugere", cercetarile fiind continuate de politisti pentru identificarea conducatorului auto.