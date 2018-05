Un contrabandist de tigari a vrut sa dea cu masina peste politistii care incercau sa il opreasca. Focuri de arma la granita cu Ucraina VIDEO

Sunt din ce in ce mai dese actiunile de intimidare la adresa politistilor de frontiera din judet. Miercuri seara, un contrabandist care transporta in masina tigari de contrabanda, a vrut sa dea cu vehiculul peste agentii care incercau sa il opreasca. Un echipaj al politiei de frontiera de la Sectorul PF Brodina a identificat pe raza localitatii de frontiera Nisipitu, un autoturism marca Audi A3, despre care existau suspiciuni ca transporta tigari de provenienta ucraineana.Politistii de frontiera au efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea la control a masinii, insa conducatorul auto si-a continuat deplasarea in mare viteza, spre agenti, cu intentia de a-i lovi. Politistii de frontiera au scos armele din dotare, pentru a se apara si unul dintre ei a executat un foc de arma spre pneurile autoturismului.Ulterior agentii au pornit in urmarirea masinii folosind semnalele acustice si luminoase, iar la scurt timp au descoperit autoturismul abandonat pe raza localitatii Brodina.Imediat, s-au luat masuri de supraveghere si cercetare a zonei, ocazie cu care in masina au fost observate mai multe colete cu tigari. Autoturismul abandonat a fost transportat la sediul politiei de frontiera, unde in urma inventarierii baxurilor a rezultat cantitatea de 3.900 pachete cu tigari, marca Marble, de provenienta ucraineana, in valoare de 46.000 lei.



Ucrainean prins cu tigari la Vicovu de Sus, dupa ce politistii au tras 12 focuri de arma



Dupa cateva ore, miercuri noapte, la nivelul Sectorului P.F. Vicovu de Sus s-a declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari de provenienta ucraineana, in zona de responsabilitate.Astfel, in jurul orei 22.00, politistii de frontiera au observat, pe raza localitatii de frontiera Vicovu de Sus, jud. Suceava, mai multe persoane care transportau catre interiorul tarii colete voluminoase. Agentii au actionat pentru retinerea barbatilor efectuand somatiile prin voce si deoarece acestia nu s-au supus, fugind in directii diferite, au fost trase 12 focuri de avertisment in plan vertical.In urma actiunii a fost retinut un cetatean ucrainean, care a fost identificat ulterior ca fiind Dumitru H., in varsta de 26 ani.In continuare s-a luat masura cercetarii si monitorizarii zonei, iar in imediata apropiere au fost descoperite patru colete cu tigari.Totodata, au fost informate autoritatile de frontiera ale statului vecin in vederea cercetarii in comun a evenimentului. Atat coletele descoperite, cat si persoana retinuta, au fost duse la sediul politiei de frontiera, unde in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 2.960 pachete cu tigari, de provenienta ucrainean. Tigarile, in valoare de 35.000 lei, au fost ridicate in vederea confiscarii, iar in cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si trecere ilegala a frontierei de stat.