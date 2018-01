Un copil a ajuns in stare grava la spital dupa ce caruta in care se afla a fost acrosata de un autoturism, la Cornu Luncii

Un copil a ajuns in stare grava la spital dupa ce caruta in care se afla a fost acrosata de un autoturism. Duminica, in jurul orei 19.15, in timp ce conducea atelajul hipo, pe DN 2E, in afara localitatii Cornu Luncii, un barbat de 44 de ani, din comuna Horodniceni, a fost acrosat de autoturismul condus regulamentar de un tanar de 18 ani, din comuna Cornu Luncii, care se deplasa in aceeasi directie. In urma accidentului, a rezultat ranirea grava a unui minor de zece ani din comuna Horodniceni, pasager in atelajul hipo. Caruta respectiva nu era semnalizata. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit dosar penal, ce va fi solutionat procedural.