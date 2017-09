Un copil de 11 ani a ajuns in coma la spital dupa ce a fost lovit in plin de o masina, la Cornu Luncii

Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava.

Un copil de 11 ani a ajuns in coma la spital dupa ce a fost lovit de o masina. Accidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 13.30. Un tanar de 23 de ani, din comuna Cornu Luncii, in timp ce conducea autoturismul marca WV Passat, pe D.J.209 A, in localitatea Dumbrava, comuna Cornu Luncii, s-a angajat in depasirea unui vehicul, care era oprit pe sensul sau de mers, moment in care l-a surprins in accidentat pe baiatul de 11 ani, care, fiind lipsit de supraveghere, s-a angajat in traversarea drumului prin loc nepermis si fara sa se asigure corespunzator. In urma accidentului minorul a fost grav ranit. Acesta a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral cu plaga occipitala stanga, coma gradul II, otoragie, fractura gamba dreapta si contuzie cot drept. Baiatul a ramas internat in unitatea medicala in Sectia de Neurochirurgie. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ dupa care la spital i s-au prelevat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal ce va fi solutionat procedural.