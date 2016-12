Baiatul a fost transportat cu ambulanta la Spitalul Municipal Falticeni.

Un copil de 11 ani a ajuns la spital dupa ce a consumat bauturi alcoolice impreuna cu un prieten in varsta de 13 ani, la Vadu Moldovei. Joi, baiatul a venit acasa in stare avansata de ebrietate. La un moment dat, acesta a inceput sa se simta rau iar mama lui l-a transportat la spitalul din localitate. De e aici, minorul a fost transportat cu ambulanta la Sectia de Pediatrie a Spitalului Municipal Falticeni. Baiatul i-a spus mamei ca joi, in jurul orei 12.00, s-a intalnit cu un prieten in varsta de 13 ani, din aceeasi localitate, impreuna cu care a consumat bauturi alcoolice.