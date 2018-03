Un copil de 12 ani a fost ranit dupa ce a intrat cu sania intr-o masina, la Cacica

Victima a fost transportata la spital.

Un copil de 12 ani a fost ranit dupa ce a intrat cu sania intr-o masina. Accidentul a avut loc duminica, in jurul orei 17.00, pe DC 17, pe raza localitatii Cacica. In timp ce conducea autoturismul, o femeie de 39 de ani din localitatea Botosana a surprins si accidentat un baiat de 12 ani, din judetul Bistrita Nasaud, care a patruns in viteza de pe un drum lateral neclasificat, pe sanie, in pozitia culcat pe burta, fara sa se asigure, lovindu-se de roata si bara de protectie a autoturismului. Victima a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.