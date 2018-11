Un copil de cinci ani a fost prins la furat intr-un supermarket din Vatra Dornei

Un baiat de doar cinci ani a fost prins la furat intr-un supermarket din municipiul Vatra Dornei. Incidentul s-a petrecut in cursul zilei de vineri. Copilul a intrat in magazin impreuna cu un alt minor de 12 ani. Acesta a luat de pe un raft un telefon mobil, in valoare de aproape 250 lei, pe care l-a pus in buzunarul drept al hainei si a incercat sa iasa din supermarket, fara sa-l achite. In apropierea iesirii acesta a fost oprit de un agent de paza, bunul fiind recuperat. In acest caz au fost sesizati politistii care au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt.