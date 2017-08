Un copil de doi ani a ajuns la spital dupa ce a cazut de la balconul casei, la Bunesti

Baietelul a suferit un traumatism cranio-cerebral. Acesta a cazut de la o inaltime de aproximativ trei metri si jumatate.

Un copil in varsta de doi ani din sat Podeni, comuna Bunesti, a ajuns la sital dupa ce a cazut de la balconul casei. Luni, in jurul orei 12.00, baietelul a fost lasat nesupraveghat de mama lui pe balconul locuintei. Acesta s-a aplecat prin grilajul metalic al balconului si a cazut peste un ghiveci cu flori de pe treptele din fata casei, de la o inaltime de aproximativ trei metri si jumatate. Mama copilului a sunat imediat la 112. La fata locului a ajuns o ambulanta care l-a transportat pe minor la Spitalul Municipal Falticeni pentru acordarea de ingrijiri medicale. Acesta a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral. Medicii au luat decizia transferului copilului la Spitalul Judetean Suceava. Tot luni, un baietel de doi ani din satul Banesti, comuna Fantanele, a ajuns la spital dupa ce a cazut pe scari. Acesta cobora scarile impreuna cu mama si sora sa, in varsta de opt ani. La un moment dat, copilul de doi ani s-a impiedicat si a cazut pe treptele din beton ale locuintei, lovindu-se la cap. La fata locului a ajuns un echipaj SMURD care dupa ce i-a acordat baietelului primele ingrijiri medicale l-a transportat la Spitalul Judetean Suceava. Acesta a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral deschis de trei cm in zona parietala.